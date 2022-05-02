Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Прошедшие боевую подготовку граждане США вместе с тысячами других иностранцев участвуют в боях на Украине — на стороне Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на отставных военных и сотрудников американских ЧВК.

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Так, на территории Украины действует группа Task Force Yankee, возглавляемая Харрисоном Джозефовицом. Он рассказал, что в данной группе участвуют «190 добровольцев».

По его словам, в этих целях использую проходивших ранее военную подготовку.

Ранее Минобороны США опровергло сообщения о том, что пользуется услугами ЧВК на Украине после того, как стало известно, что на Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел.