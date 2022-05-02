Новочеркасск, Ростовская область, 2 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Ростовской области один человек погиб при пожаре, случившемся в многоквартирном жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Котовского в Новочеркасске стало известно в 5:30 мск 1 мая. Площадь, пройденная огнём, составила 12 кв. метров. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. В результате случившегося погиб мужчина. Причина смерти устанавливается.