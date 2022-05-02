Абакан, , 09:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, выздоровели три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 654 случая COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 107 (-1) ковид-пациентов, в стационаре — 53.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в регионе подтвердили 23 случая COVID-19, выздоровел один человек.

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