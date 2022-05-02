Мариуполь, ДНР, , 09:02 — REGNUM Киевские боевики рассказали, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе один из иностранных наёмников имеет чин генерала и он находится на связи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 1 мая вечером рассказала журналистам эвакуированная с территории завода сотрудница «Азовстали» Наталья Усманов.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Военные приходили и говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским», — сказала она.

При этом ранее в Минобороны РФ сообщили, что с территории комбината были эвакуированы 80 мирных жителей, удерживаемых там киевскими боевиками, и уточнили, что это стало возможно благодаря инициативе президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил считать военными преступниками глав государств, принявших решение о поставках оружия на Украину.