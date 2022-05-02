Москва, , 09:02 — REGNUM Государственный академический Большой театр России предупредил зрителей об отмене ранее объявленных постановок режиссёров Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра 2 мая.

Большой Театр Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Показы оперы «Дон Паскуале» Кулябина должны были пройти 5, 6, 7 и 8. Вместо неё зрителям представят оперу «Севильский цирюльник» Евгения Писарева. Балет «Нуреев» Серебренникова заменён в программе на 6, 7 и 8 мая на балет «Спартак». В театре не уточнили причины изменения программы.

Ранее режиссёры Серебренников и Кулябин выступили против проведения специальной военной операции на Украине. По данным газеты «Коммерсантъ», оба режиссёра сейчас находятся не в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссёра театра «Красный факел» в Новосибирске.

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