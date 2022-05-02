Чита, , 08:57 — REGNUM В ближайшие дни на 12 станциях Забайкальской железной дороги встретят ретропоезд «Победа», сообщает 2 мая пресс-служба правительства Забайкалья.

Ретропоезд «Победа» РЖД

Поясняется при этом, что жители двух регионов (Забайкалья и Амурской области), станции которых посетит поезд, смогут посмотреть концерт творческих коллективов и военную технику расположенную на платформах состава.

Во главе состава — знаменитый паровоз серии «Л», включающий две платформы с военной техникой, платформу-сцену, вагон-теплушку и три пассажирских вагона. Поезд будет находиться в пути девять дней и пройдет 1775 километров. На каждой станции выступят артисты шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года Забайкалье приняло участников автопробега «Zа мир без нацизма!». Митинг в поддержку решений Президента РФ и наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, в рамках автопробега «Zа мир без нацизма!» прошёл на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

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