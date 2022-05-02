Москва, , 08:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил считать военными преступниками глав государств, принявших решение о поставках оружия на Украину.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — отметил Володин в телеграм-канале.

Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе, возмущен парламентарий.

Он высказал обеспокоенность тем, что лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы, ведь поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта.

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