Ереван, 2 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Оппозиция Армении, которая требует отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване. Об этом 2 мая сообщает местное агентство News. am.

Photolure Протесты в Ереване

Отмечается, что в мирных протестных акциях принимают участие депутаты оппозиционных фракций парламента Армении и на данный момент «уже перекрыты 14 улиц».

Также указывается, что полицейские начали проводить задержания протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано сейсмологами на территории Армении.