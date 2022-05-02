Киев, , 08:44 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с призывом к властям Германии о более решительной поддержке киевского режима, назвав ФРГ «одной из самых нерешительных стран» Европейского союза в этом вопросе. Он заявил об этом 2 мая в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По словам Кулебы, ФРГ является «одной из самых нерешительных стран ЕС» в вопросах принятия решений по ситуации вокруг Украины. Также он добавил, что считает украинскую евроинтеграцию в данный момент «вопросом мира и войны на континенте».

Кроме того, глава украинского МИД призвал Берлин взять на себя ведущую роль в Европе и в первую очередь — в вопросе выстраивания восточной политики, а также назвал три приоритета, которые Кулеба считает важными в вопросе оказания Германии помощи киевскому режиму.

«Во-первых, в деле устранения препятствий, что касается поставок всех вооружений, в которых нуждается Украина. Второе, в вопросе санкций против России. Третье, в деле предоставления статуса кандидата для вступления Украины в ЕС», — пояснил он.

Помимо того, Кулеба добавил, что Европа якобы «не будет иметь на протяжении десятилетий стабильности и безопасности» в случае успешного завершения спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

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