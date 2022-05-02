Барнаул, 2 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Информирование о распространении коронавируса в Алтайском крае претерпело изменения. Вот уже вторые сутки, как в оперштабе региона сочли ненужным указать число выздоровевших пациентов. Вместо этого по состоянию на 2 мая вновь извещается о выбывших: »Выбыли 265 372 человека (+ 86), в том числе умерли от коронавирусной инфекции — 8602 человека (+2)».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 1332 (+8 за последние сутки). Также известно, что за последние сутки выявлены 94 новых носителя SARS-CoV-2. Число тестирований упало с 2662 до 949 сутки (на 1713 меньше).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 790 (+4 за последние сутки) и 216 555 (+85 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 76 (на два меньше, чем сутками ранее). Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ (на троих больше, чем сутками ранее).

Также на Алтае выявлено уже 40 685 зараженных коронавирусом среди детей (+16 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 266 704 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2022 года общее число жертв SARS-CoV-2 в крае почему-то сократили с 10 179 человек до 8597 (на 1582) за последние пятеро суток.

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