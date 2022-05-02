Берлин, 2 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Эмбарго на нефть из РФ станет опасным «экспериментом с неизвестным исходом» для экономики ФРГ. Об этом предупредил корреспондент Клаус Стратманн в немецкой газете Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Говоря о планах ФРГ присоединиться к эмбарго на импорт российской нефти, он указал на то, что эта мера свидетельствует о неуверенности ЕС. Он предрек огромные риски, независимо от того, что именно предпримет альянс: поэтапное эмбарго, введение потолка цен, штрафные тарифы.

Стратманн полагает, что как в вопросе нефти, так и в вопросе газа «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно». Он отметил, что альтернативные источники будут доступны не сразу и не в тех объемах, которые необходимы.

Ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна планирует присоединиться к эмбарго на импорт нефти из РФ.