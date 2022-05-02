Анкара, , 08:32 — REGNUM Экс-депутат парламента Турции от правящей в стране Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о туристах из России на турецких курортах. Он написал об этом 2 мая на своей странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По словам Тайяра, Зеленский «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих в этой стране российских туристах. При этом он добавил, что украинский лидер «нес чушь» в своем интервью телеканалу из Греции, в котором он сделал подобные заявления.

«Глупый комик!», — заключил бывший депутат турецкого парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью греческому общественному телевидению ERT Зеленский заявил, что он считает недопустимым для Турции принимать туристов из России, назвав это «двойными стандартами» и «несправедливостью».