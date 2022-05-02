Пекин, , 08:26 — REGNUM Китайские учёные начали подготовку к установке станции метеорологического мониторинга на высоте 8800 метров на горе Джомолунгма (Эверест). Об этом пишет газета China Daily.

Эверест Mike

Разработкой станции занимается Институт Тибетского нагорья Академии наук Китая. Планируется, что монтажом станции общим весом около 50 кг займётся специальная группа альпинистов. Станция будет доставляться на вершину горы в разобранном состоянии, каждый из альпинистов будет нести не более 7 кг нагрузки.

При удачном выполнении работ новая станция станет самой высокогорной системой метеорологического контроля в мире. В настоящее время таковой считается станция, установленная в 2019 году британскими и американскими учеными на южной стороне горы Джомолунгма на высоте 8430 метров. Максимальная высота Джомолунгмы составляет 8848,86 метра.

Всего на Джомолунгме будет работать восемь китайских метеорологических станций. Они будут собирать данные о скорости и направлении ветра, влажности и другую информацию, необходимую для контроля таяния ледников и горного снега на больших высотах.