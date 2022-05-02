Иркутск, 2 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 2 мая, в своем телеграм-канале рассказал подробности об опасном возгорании, возникшем накануне районе садоводства «Прибрежный»: пал травы грозил перейти не только садоводство, но и на село Парфеновка, завод по производству бетона, две АЗС и автоцентр.

Цитата из видео Пожар в районе садоводства «Прибрежный»

«Последствия могли быть катастрофичными. Ветер постоянно менялся, а техника не могла подойти близко к кромке огня, поскольку местность болотистая. В итоге пожарные были вынуждены работать ранцевыми огнетушителями. Парни справились», — пояснил глава Приангарья, поблагодарив за самоотверженную работу сотрудников Иркутского пожарно-спасательного гарнизона, добровольцев из отряда «111.62», а также добровольную пожарную команду из Урика.

По словам Игоря Кобзева, причиной возгорания стал человеческий фактор.

«Правда, поймать поджигателей на месте удаётся не всегда. В Ангарске удалось. Мужчина решил устроить пожар прямо в черте города. Полицейским он пояснил, что хотел проверить, насколько быстро приедут пожарные. Мужчину накажут рублем, и, надеюсь, для него это станет уроком», — отмерил Игорь Кобзев.

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