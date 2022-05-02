Берлин, 2 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Чтобы поставлять Украине тяжёлые вооружения, в Германии будут обирать рабочий класс, пишет junge Welt.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

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По данным издания, правительство ФРГ анонсировало увеличение военного бюджета на 100 млрд евро. При этом, однако, последние два года в стране и без того наблюдалось снижение реальных зарплат.

Это происходит на фоне роста цен. При этом позиции профсоюзов ослабли за время пандемии, а меры поддержки со стороны правительства ФРГ оказались недостаточны, дополняет издание.