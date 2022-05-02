Качканар, Свердловская область, 2 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Качканаре Свердловской области 15-летний подросток надругался над своим 6-летним братом. Об этом пишут СМИ.

Уголовное дело

По данным издания «КП-Екатеринбург», в полицию заявила мать детей. А затем Следственный комитет возбудил дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Подросток признался в содеянном.

Издание ссылается на своего осведомителя. Официально в СКР пока воздерживаются от комментариев.