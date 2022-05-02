Белгород, 2 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. О двух «сильных разрывах», которые были слышны в Белгороде в ночь на 2 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков пообещал утром уточнить подробности произошедшего и отметил, что в соцсетях появились видеозаписи, где запечатлены вспышки в небе над Белгородом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике обесточены 56 трансформаторных подстанций и 4391 бытовой абонент.