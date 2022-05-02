Горно-Алтайск, , 08:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в республиканском оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Пять носителей коронавируса выявлено в городе Горно-Алтайске, три — в Кош-Агачском районе, два — в Шебалинском, по одному – в Майминском и Усть-Коксинском районах.

За весь период пандемии в Республике Алтай выявлено 34 159 носителей коронавируса, в том числе 9947 — в Горно-Алтайске.

За сутки в регионе выздоровели 67 ковид-пациентов, за всё время — 31 941.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в регионе выявили девять носителей коронавируса.

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