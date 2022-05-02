Нью-Дели, 2 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Девушка 16-ти лет погибла, ещё 18 человек были госпитализированы в результате отравления в кафе в индийском штате Керала на юге страны. Об этом 2 мая сообщил телеканал India Today.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Уточняется, что все пострадавшие и погибшая являются студентами учебного центра в округе Касарагод. Учащимся стало плохо после обеда в кафе, расположенном рядом с местом учёбы. По предварительным данным, студенты могли отравиться испорченным мясом, которое входило в состав одного из блюд. В местной больнице предполагают, что число пострадавших может сильно возрасти.

После трагедии кафе было закрыто, начато расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что власти штата Керала объявили о проведении массовой инспекции точек общепита на территории региона.

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