Барнаул, 2 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Барнауле на первомайских праздниках уже случилось уже два пожара. К счастью, обошлось без жертв, но в обеих случаях потребовалась эвакуация жильцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Так сегодня утром, 2 мая, около 8:00 по местному времени загорелась квартира, расположенная на третьем этаже дома по ул. Полярная, 30а.

По данным ИА «Амител», из окна валил плотный дым, люди эвакуировались самостоятельно, а спустя несколько минут подъехали пожарные и ликвидировали очаг возгорания.

Накануне вечером, 1 мая, произошёл пожар по ул. Малахова в Барнауле. Горели балконы на пятом и шестом этаже. В ходе работы звеном газодымозащитной службы спасена пожилая женщина, инвалид первой группы. Опасную зону самостоятельно покинули 25 человек. Пожар был оперативно ликвидирован на площади около 25 квадратных метров, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с наступлением майских праздников, почти во всех федеральных округах России (за исключением Центрального), прогнозируется сложная пожарная обстановка.

В Алтайском крае, где в майские праздники сложилась чрезвычайно жаркая (выше +27 °C) и сухая погода, возникло также несколько существенных природных пожаров.

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