Донецк, , 08:01 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:40 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее два района города Донецка обстреляли украинские боевики на территории Донецкой Народной Республики.

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