Советский район, Югра, , 07:51 — REGNUM В Югре в посёлке городского типа Зеленоборский полностью затопило стадион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Югорска Антон Пантин.

Затопленный стадион Антон Пантин

Парламентарий напомнил, что затопленный спортобъект в 2021 году, возведённый за 2,5 млн бюджетных рублей, стал победителем окружного конкурса.

«Очень радостно, что у нас в поселении реализуются такие важные, значимые проекты. Стадион всегда был местом для проведения больших, массовых спортивных мероприятий. Хочется надеяться, что обновлённый спортивный объект станет стартом для покорения жителями нашего посёлка новых олимпийских вершин», — говорилось главой поселения Светланой Ледневой на открытии данного спортивного объекта.

В итоге то, во что объект превратился стадион сейчас — никого особо не волнует, поясняет Пантин. В качестве доказательства представил фотографии ещё недавно образцового объекта.

«Стадион-трансформер. Видимо, проектом предусмотрено, что он периодически становится бассейном для проведения соревнований на открытой воде», — иронизирует депутат.