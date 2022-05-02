Барнаул, , 07:50 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря на тепло (сегодня, 2 мая, столбик термометра в регионе поднимется до +27 °C), небо заволокло плотными тучами, в отдельных районах идут кратковременные дожди, грозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Также, согласно данным синоптиков, порывы юго-западного ветра с 8-13 м/с могут достигать местами 17-22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае, где в майские праздники сложилась чрезвычайно жаркая (выше +27 °C) и сухая погода, возникло несколько существенных природных пожаров.

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