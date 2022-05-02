Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киев обсудил с ней президент США Джозеф Байден. Об этом 1 мая сказано в заявлении пресс-службы Белого дома.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Президент Байден сегодня переговорил со спикером Пелоси после ее возвращения в Польшу, чтобы обсудить ее визит на Украину, де она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отмечается в сообщении.

Спикер палаты представителей уточнила, что она и американская делегация заверили украинскую сторону в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе». Как пояснила сама спикер, её поездка в Киев должна была продемонстрировать украинским властям и международному сообществу, что США «твёрдо» поддерживают Украину.

Пелоси является представителем Демократической партии и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост. Накануне политик вместе с группой американских законодателей посетила Киев.

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