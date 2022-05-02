Ереван, 2 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В столице Армении Ереване оппозиция с утра 2 апреля начала перекрывать улицы. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван

К настоящему времени перекрыты центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и так далее. В городе также наблюдается большое скопление машин.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в городе начались 17 апреля в виде сидячей акции. Демонстранты считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.