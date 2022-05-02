Канск, Красноярский край, 2 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребёнка в септике. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГСУ СКР по региону.

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1 мая в септике около частного дома в Канске нашли тело восьмилетней девочки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, днём 1 мая девочка гуляла на улице. Когда ребёнок не вернулся домой, родители и родственники организовали поиски. Тело девочки обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике рядом с его домом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Усть-Абаканском районе Хакасии было возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика. Его тело было найдено в септике около дома.

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