Барнаул, 2 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Барнауле по случаю Первомая состоялось множество культурно-массовых мероприятий, но основными, зрелищными, стали парад кораблей, (его провели в честь открытия сезона навигации на реке Оби) и салют, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Салют

Традиционно, фейерверки в столице Алтайского края запускают 9 мая в честь Дня Победы. Первомайский салют прогремел впервые. Такова традиция в городах, которые получили звание «Город трудовой доблести». Зрелищный салют также организовали в акватории Оби. Многие горожане смогли полюбоваться им на набережной и с площадки Нагорного парка.

Как сообщало ИА REGNUM, также 1 мая в Барнауле стартовал сезон работы парков.

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