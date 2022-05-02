Красноярск, , 07:39 — REGNUM В городе Канск около частного дома в септике нашли тело 8-летнеего ребенка — девочки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Школьница отправилась на прогулку 1 мая и не вернулась домой. Родители начали поиски.

Как передает РЕН-ТВ, девочка страдала аутизмом. В результате поисков тело девочки обнаружил в приоткрытом септике частного дома.

Глубина септика — 3 м, уровень воды — 2 м.