Сургут, Югра, , 08:39 — REGNUM Добровольцы Гуманитарного корпуса из Югры очистили монумент Победы «Воин-освободитель» в Мариуполе, расположенный в километре от «Азовстали». Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Эмблема Гумкорпуса из Сургута гумкорпус. рф

Отмечается, что добровольцы прибыли в Первомайский район, который находится в 15 километрах от Мариуполя.

«Разбит лагерь, поставлены жилые палатки, склад, выгружена гуманитарная помощь. Порядка 500 коробок добра, которые доставлены из Югры», — сообщает руководитель гуманитарной миссии Эдуард Логинов.

По словам Логинова, уже была выдана «гуманитарка» жителям окраины Мариуполя.

«Люди остро нуждаются в помощи. Добираться до центральной части города, где идёт основная раздача гуманитарной помощи, пешком пожилым людям и инвалидам очень сложно, поэтому жители искренне благодарили за помощь. Многие из них возвращаются в квартиры из подвалов, начинают организовывать свой быт», — отметил Эдуард Логинов.

Приехавшие в составе гуманитарной миссии врачи, в числе который глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, уже оказывают медицинскую помощь в одной из больниц Мариуполя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Югры в район Мариуполя и Новоазовска отправились 25 волонтёров. На двух бортах ИЛ-76 доставлена очередная гуманитарная помощь от жителей Югры общим весом около 25 тонн, а также генераторы, палатки, медикаменты, полевые кухни — всё, что необходимо для пункта временного размещения эвакуированных.

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