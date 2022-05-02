Вашингтон, 2 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп увидел в риторике России о ядерном оружии «неуважение к США».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Занимая пост президента США, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, но у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.

«Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, так как оно слишком разрушительно. (Путин) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — отметил Трамп на митинге в штате Небраска.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавровпрокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. По его словам, разговоры о ней начинают западные государства.