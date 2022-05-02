Москва, , 07:30 — REGNUM Лидером по сборам в российских кинотеатрах за период с 28 апреля по 1 мая стала историческая драма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге советских лётчиков. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Советские самолеты в небе над Берлином

За прошедший уик-энд фильм «1941. Крылья над Берлином» собрал в кинотеатрах 38,2 млн рублей. В первую пятёрку по сборам также вошли фильмы «Бука. Мое любимое чудище» (37,8 млн рублей), «Артек. Большое путешествие» (36,8 млн рублей), «Отчаянные дольщики» (18,8 млн рублей) и «Первый Оскар» (13,5 млн рублей).

Прокат фильма «1941. Крылья над Берлином» режиссёра Константина Буслова стартовал 28 апреля. В основе сюжета лежит история подвига лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, которые нанесли первые бомбовые удары по Берлину.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Александр Метёлкин, Гела Месхи, Максим Битюков и Леонела Мантурова. Работа над фильмом заняла более двух лет.