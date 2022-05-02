Пекин, 2 мая, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, предоставил 197,3 млрд юаней ($29,8 млрд) в виде зеленых кредитов в первом квартале этого года, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Банк продолжает наращивать финансовую поддержку таких проектов, как чистая энергетика, экологичное строительство, экологичный транспорт, строительство экологической инфраструктуры и предотвращение загрязнения окружающей среды, говорится в сообщении банка.

В энергетическом секторе банк предоставил кредиты на сумму 109 млрд юаней, сосредоточив внимание на экологически чистой энергии, такой как атомная энергетика, энергия ветра и фотоэлектрическая генерация, а также на экологически чистой и низкоуглеродной трансформации традиционной энергетики.

Банк также предоставил кредиты на сумму 16,1 млрд юаней для поддержки развития инфраструктуры по очистке мусора и сточных вод.