Лхаса, Китай, , 07:24 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос на 6,4% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года при расчете в сопоставимых ценах, сообщило региональное правительство на пресс-конференции, передает 1 мая агентство Синьхуа.

Лхаса

С января по март ВРП Тибета составил 51,7 млрд юаней (около $7,8 млрд). За этот период добавленная стоимость определенных крупных предприятий в Тибете увеличилась на 17,6% в годовом исчислении, что на 11,1 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, и занимает первое место по стране.

Заместитель главы регионального статистического бюро Цай Мин сказал, что из-за роста международных цен на руду добавленная стоимость горнодобывающей промышленности Тибета в первом квартале выросла на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В первом квартале число субъектов рынка Тибета увеличилось, а ситуация с занятостью неуклонно улучшалась. На конец марта в Тибете насчитывалось 414 900 зарегистрированных субъектов рынка, что на 11,2% больше в годовом исчислении.