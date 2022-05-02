Порт-о-Пренс, , 07:24 — REGNUM Советник посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлос Гильен Татис был похищен вооружёнными злоумышленниками в пригороде города Порт-о-Пренс, столицы Гаити. Об этом 1 мая сообщает доминиканское издание El Día.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Личности похитителей на настоящее время не установлены. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что организовать похищение дипломата могла та же банда, которая удерживала в заложниках в 2021 году 17 миссионеров из Канады.

Родные советника посольства, кроме самого факта похищения, серьёзно обеспокоены тем, что дипломат страдает инсулинозависимым типом сахарного диабета и без жизненно необходимых ему лекарств может умереть.

Стоит отметить, что в Гаити серьёзно осложнилась ситуация в сфере безопасности, обстановка в стране близка к гуманитарной катастрофе. Резкое ухудшение уровня жизни связано с нестабильной политической обстановкой после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также с последствиями сильного землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни более двух тысяч человек. Организованные банды в Гаити промышляют похищением людей ради выкупа.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Кубы сообщил о похищении двух граждан страны бандитами в Гаити