Порт-о-Пренс, 2 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Советник посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлос Гильен Татис был похищен вооружёнными злоумышленниками в пригороде города Порт-о-Пренс, столицы Гаити. Об этом 1 мая сообщает доминиканское издание El Día.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Личности похитителей на настоящее время не установлены. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что организовать похищение дипломата могла та же банда, которая удерживала в заложниках в 2021 году 17 миссионеров из Канады.

Родные советника посольства, кроме самого факта похищения, серьёзно обеспокоены тем, что дипломат страдает инсулинозависимым типом сахарного диабета и без жизненно необходимых ему лекарств может умереть.

Стоит отметить, что в Гаити серьёзно осложнилась ситуация в сфере безопасности, обстановка в стране близка к гуманитарной катастрофе. Резкое ухудшение уровня жизни связано с нестабильной политической обстановкой после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также с последствиями сильного землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни более двух тысяч человек. Организованные банды в Гаити промышляют похищением людей ради выкупа.