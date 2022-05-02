Киев, 2 мая, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Посол Республики Корея на Украине Ким Хён Тхэ и другие сотрудники посольства вернулись в Киев. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Как отмечается, южнокорейские дипломаты были эвакуированы из столицы Украины и работали в городе Черновцы после начала специальной военной операции России. Временный офис посольства также располагался в соседней Румынии.

С понедельника, 2 мая они вновь будут работать в Киеве. Возвращение оставшихся работников будет зависеть от ситуации с безопасностью в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Чехии во Львове возобновило свою работу после двухмесячного перерыва, начавшегося на фоне специальной военной операции России на Украине.