Пекин, 2 мая 2022, 07:18 — REGNUM Три судна китайских правоохранительных органов вернулись в порт в провинции Юньнань на юго-западе Китая 29 апреля, завершив 116-е совместное патрулирование реки Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает агентство Синьхуа.
По данным департамента общественной безопасности провинции Юньнань, пять судов из четырех стран со 105 сотрудниками правоохранительных органов на борту проплыли более 700 км в течение четырех дней и трех ночей, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в бассейне реки.
Река Меконг, известная в Китае как река Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года.