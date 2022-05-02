Пекин, , 07:18 — REGNUM Три судна китайских правоохранительных органов вернулись в порт в провинции Юньнань на юго-западе Китая 29 апреля, завершив 116-е совместное патрулирование реки Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает агентство Синьхуа.

Дельта реки Меконг (сс) Quangpraha

По данным департамента общественной безопасности провинции Юньнань, пять судов из четырех стран со 105 сотрудниками правоохранительных органов на борту проплыли более 700 км в течение четырех дней и трех ночей, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в бассейне реки.

Река Меконг, известная в Китае как река Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года.