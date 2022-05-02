Иркутск, , 07:17 — REGNUM За минувшие сутки, 1 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 23 пожара, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общая площадь потушенных очагов составила 826 га, из которых 542,5 га, покрытых лесом. Причина всех возгораний — человеческий фактор.

В тушении пожаров 1 мая было задействовано 9 пожарных-десантников, 384 сотрудника лесопожарных формирований, 85 мобилизованных граждан и 168 единиц наземной техники. В авиационном мониторинге — три легкомоторных самолета и три Ан-2. Их общий налет — 25 часов 5 минут.

«Все силы и средства пожаротушения в лесах Иркутской области находятся в полной готовности. Но еще раз обращаюсь к нашим жителям: с 30 апреля в регионе введен особый противопожарный режим», — напомнил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области введён особый противопожарный режим.

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