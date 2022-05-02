Пекин, , 07:14 — REGNUM По данным муниципального бюро экологии и окружающей среды, Шанхай расширил свои возможности по утилизации отходов, связанных с эпидемией, до более чем 1400 тонн в день в настоящее время, по сравнению с 300 тоннами в день до начала недавней вспышки COVID-19 в марте, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Источниками отходов являются больницы, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19, клиники по борьбе с лихорадкой и централизованные карантинные и лечебные центры.

Количество транспортных средств для сбора и транспортировки медицинских отходов в городе было увеличено до 546 с первоначальных 127, в то время как все объекты по сжиганию бытовых отходов в городе были включены в систему экстренной утилизации медицинских отходов, а работники на передовой были изолированы, сообщила компания Shanghai Environment Group.