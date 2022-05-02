Пекин, , 07:05 — REGNUM Ведущий китайский эпидемиолог опроверг утверждение о том, что динамичная политика Китая по борьбе с COVID препятствует экономическому росту страны, заявив, что этот подход не противоречит экономическому развитию, нормальному производству и жизни, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Конечной целью динамичного подхода «нулевого COVID» является обеспечение благополучия людей в максимально возможной степени и в то же время защита социального и экономического развития, а также нормальной жизни и производства людей, заявил глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Китая Лян Ваннянь на пресс-конференции.

Динамичный подход «нулевого COVID» координирует меры по борьбе с эпидемией с экономическим развитием, сказал Лян, отметив, что вирус является истинной причиной экономического спада.

По словам Ляна, динамичный подход «нулевого уровень COVID» подчеркивает «точность», добавив, что, исходя из местных условий, правительства должны соблюдать баланс между борьбой с эпидемией и социально-экономическим развитием.