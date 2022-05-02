Пекин, 2 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Перед лицом вспышек, вызванных более заразным «Омикрон»-штаммом COVID-19, ослабление контроля и профилактики эпидемии не является вариантом для Китая, заявил ведущий китайский эпидемиолог Лян Ваннянь, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лян отметил на пресс-конференции, что стране еще предстоит полностью вакцинировать свое пожилое и несовершеннолетнее население. В то же время в разных частях страны наблюдаются расхождения в медицинских ресурсах.

«При таких обстоятельствах медицинские ресурсы страны будут слишком истощены, если мы примем подход невмешательства в сдерживание эпидемии», — сказал Лян, добавив, что такой подход также нанесет ущерб благополучию уязвимых групп, включая несовершеннолетних и пожилых людей.

Что касается противоэпидемической работы в Пекине и Шанхае, Лян сказал, что необходимо быстрое и полное внедрение политики сдерживания, чтобы эффективно сдерживать вспышки, вызванные «Омикроном», и оставаться на шаг впереди вируса.

По словам Ляна, чтобы остановить распространение вируса и защитить жизни людей, стране необходимо продолжать придерживаться принципов своевременного выявления, карантина, приема пациентов и лечения.