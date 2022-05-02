Москва, 2 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В России начинается короткая рабочая неделя в связи с празднованием 1 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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2 мая, согласно постановлению правительства России, объявлено выходным днём, перенесённым с воскресенья, 1 мая. 3 мая также будет нерабочим из-за переноса выходного с субботы, 1 января 2022 года.

Как ранее отметили в Роструде, короткая рабочая неделя не должна стать причиной снижения зарплаты работникам, получающим оклад.