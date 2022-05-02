Москва, , 06:58 — REGNUM Облачная погода с небольшим дождём ожидается 2 мая в Москве. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Отражения весны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным метеорологов, жителей Москвы днём ожидает тёплая погода, температура воздуха составит +12…+14 градусов. В Подмосковье днём ожидается +9…+14 градусов. Ночью термометры покажут не выше +6 градусов в Москве, а в Подмосковье возможно понижение температуры воздуха до +3 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно западный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/сек. Атмосферное давление днём ожидается 749 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в праздничный день 1 мая.

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