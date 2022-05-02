Пекин, , 06:54 — REGNUM Органы общественной безопасности Китая задержали девятерых человек 1 мая после того, как 29 апреля в провинции Хунань в центральном Китае обрушился нелегально построенный жилой дом, сообщает агентство Синьхуа.

По данным полиции столицы провинции города Чанша, владелец здания по фамилии У и трое других лиц, отвечающих за проектирование и строительство здания по фамилии Лун, Жэнь и Сюэ, подозревались в совершении преступления, повлекшего за собой крупную аварию.

Расследования также показали, что 13 апреля компания по инженерным испытаниям выдала гостевому дому в здании ложный отчет об оценке безопасности дома. Законный представитель компании по фамилии Тан и четыре технических специалиста по фамилиям Нин, Тан, Лю и Гун подозревались в преступлении, заключающемся в предоставлении фальшивых документов.

На данный момент пять человек были спасены, а еще 23 остаются в ловушке. Инцидент произошел в 12:24 по пекинскому времени в районе Ванчэн в Чанша. Ведутся дальнейшие расследования.