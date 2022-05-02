Южно-Сахалинск, 2 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Доходы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко за 2021 год выросли почти на треть. Это следует из декларации, опубликованной на официальном сайте регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

В документе указано, что в 2021 году глава Сахалина заработал30 923 089 рублей. Для сравнения, годом ранее он задекларировал 20,7 миллиона рублей.

Что касается указанного в декларации имущества Лимаренко, то там никаких изменений нет. Губернатор владеет 17 объектами недвижимости, в том числе десятью нежилыми помещениями и одним земельным участком. Два жилых дома, еще два земельных участка, здание и квартира принадлежат губернатору на основаниях совместной или долевой собственности.