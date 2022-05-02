Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM На стене школы в Южно-Сахалинске появился стрит-арт с украинской бабушкой с красным советским флагом. Инициатором его создания стал учитель истории, глава городского штаба «Юнармии» Юлиан Красавин.

Бабушка с красным флагом Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия»

Композицию авторы назвали «ZOV предков», а средства на создание арт-объекта собирали жители.

По словам Красавина, идея возникла на занятии с детьми, в которой говорили о значении Победы в Великой Отечественной войне.

«Конечно, обсудили с ребятами и ролик об украинской старушке с красным флагом, который появился в интернете, пришли к выводу, что мужественный поступок женщины должен стать примером для других и ее изображение должно появиться на стене нашего штаба», — цитирует педагога РИА Новости.

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