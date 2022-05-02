Чанша, Китай, , 06:43 — REGNUM Пять человек были спасены, и еще 23 остаются под завалами после обрушения незаконно возведенного жилого дома в провинции Хунань в центральном Китае 29 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Пять спасенных человек были срочно доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Согласно предварительному расследованию, проведенному полицией, вблизи места инцидента также числятся пропавшими без вести 39 человек. Инцидент произошел в 12:24 по пекинскому времени 29 апреля в районе Ванчэн столицы провинции города Чанша.

Здание площадью около 700 кв метров имело восемь этажей. Первый этаж имел фасад, а ресторан и кафе были расположены соответственно на втором и третьем этажах. Четвертый, пятый и шестой этажи — были гостевыми домами, а седьмой и восьмой этажи — частными жилищами.

Арендаторы внесли различные структурные изменения в здание, однако точная причина обрушения находится в стадии расследования. К спасательным работам присоединились более 700 сотрудников пожарных, служб по чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности.

Все оставшееся здание находится на грани обрушения, поскольку на него оказывается давление от обрушившихся частей. Поэтому спасатели срочно укрепили его и переселили близлежащих жителей из соображений безопасности.