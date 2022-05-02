Пекин, 2 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Коммунистически союз молодежи Китая (комсомол) насчитывает более 73,7 млн членов по всей стране по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно статистике, опубликованной Центральным комитетом комсомола, передает 2 апреля агентство Синьхуа.

Аристарх Васильевич Лентулов. Комсомол

До 43,81 млн членов китайского комсомола являются студентами, а остальные работают на предприятиях, в государственных учреждениях, городских и сельских общинах, общественных организациях и в других областях. Статистика показала, что к концу прошлого года комсомол насчитывал 3,68 млн организаций по всей стране.

Согласно приведенным данным, среди студентов насчитывается в общей сложности 1,84 млн таких организаций. 4 мая в Китае отмечается День молодежи Китая. Молодежью считаются жители страны в возрасте от 14 до 28 лет.