Москва, 2 мая 2022, 06:36 — REGNUM Видео работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» входе спецоперации на Украине 2 мая опубликовало Минобороны России в своём телеграм-канале.
На видео показан процесс передвижения, подготовки комплекса к работе, а также непосредственно сам запуск ракеты.
«Расчет справляется с выполнением поставленной боевой задачи по поражению критически важных объектов противника, таких как склады ракетно-артиллеристского вооружения, склады ГСМ, командные пункты и штабы вооруженных сил Украины», — сообщил один из военнослужащих, участвующих в управлении комплексом «Искандер-М».
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