Москва, 2 мая, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Видео работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» входе спецоперации на Украине 2 мая опубликовало Минобороны России в своём телеграм-канале.

Militaryrussia.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

На видео показан процесс передвижения, подготовки комплекса к работе, а также непосредственно сам запуск ракеты.

«Расчет справляется с выполнением поставленной боевой задачи по поражению критически важных объектов противника, таких как склады ракетно-артиллеристского вооружения, склады ГСМ, командные пункты и штабы вооруженных сил Украины», — сообщил один из военнослужащих, участвующих в управлении комплексом «Искандер-М».